مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية

لقى ستة أشخاص مصرعهم؛ جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت عدة أحياء في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
وقال "أوجوستين مانكيزي" عمدة بلدة "سيليمباو" -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس- إنه تم العثور على خمسة قتلى، كما
وأضاف "مانكيزي" أن هذه البلدة تعاني من سقوط أمطار غزيرة غمرت العديد من الأحياء.. مشيرًا إلى تعرض سيدة إلى صعق كهربائي وماتت على الفور في حي "بيليندي".
يذكر أن الأمطار تتساقط بانتظام في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" حيث تتسبب في فيضانات والتي تسفر عن مصرع عدد من المواطنين.
وفي مطلع يناير عام 2018، لقى 48 شخصًا حتفهم جراء عواصف الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيالات الأرضية وانهيار المنازل، وفقا للسلطات المحلية.
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