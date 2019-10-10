الدفاع التركية تعلن السيطرة على الأهداف المحددة جراء الغزو على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا.

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برًا وجوًا، وتمت السيطرة على الأهداف المحددة.

ذكر التلفزيون السورى، أن العدوان التركى استهدف

بقصف مدفعى محطة "سعيدة" الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية، ما أدى إلى احتراق المحطة بالكامل.

وأعلن أردوغان، الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما

أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانًا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.