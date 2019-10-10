على وقْع الغزو التركي لسوريا.. وزير الخارجية تشاووش أوغلو يظهر بالزي العسكري

بعد انطلاق عملية الجيش التركي لغزو شمالي سوريا، نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على حسابه في "إنستجرام" صورة شخصية بالزي العسكري. رأت وسائل إعلام تركية أن رئيس الدبلوماسية التركية أراد بذلك توجيه رسالة دعم لجيش بلاده في عمليته ضد مواقع "وحدات حماية الشعب"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، شرقي نهر الفرات. رئيس الدبلوماسية التركية أراد بذلك توجيه رسالة دعم لجيش بلاده في عمليته ضد مواقع "وحدات حماية الشعب"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، شرقي نهر الفرات. أرفق تشاووش أوغلو صورته العسكرية بمقطع حماسي من قصيدة للشاعر التركي المعروف نامق كمال، يقول: "هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير، فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء".

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