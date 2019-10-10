الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع سوريا وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها

أعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع سوريا وحرصها على سيادة وسلامة أراضيها ووحدته الترابية، مؤكدة أنها تتابع بانشغال بالغ تطورات الأحداث في سوريا، مجددة رفضها القاطع

للمساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال.وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، "تتابع الجزائر بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا وتجدد رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال".وأضاف الوزارة في بيانها: "كما تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".