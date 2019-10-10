إصابة وزير الأمن الإندونيسي طعنًا في الظهر

هاجم رجل وزير الأمن الإندونيسي، ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون، حسبما ذكرت وكالة أنباءرويترز.
أكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة، ولم يتسنالحصول على تفاصيل أخرى، وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى.
قال تومسي توهير، قائد الشرطة في إندونيسيا، إن "وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو واعٍ وحالته مستقرة"، مؤكدًا أن "حالته مستقرة في الوقت الحالي، وتم نقله الى مستشفى بجاكرتا".
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