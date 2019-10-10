مقتل 6 عناصر من القوات التركية خلال الهجوم على شمالي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 16 عنصرًا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.
أوضح المرصد، في بيان نقلته قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 11عنصرًا في «قسد»، و6 من المهاجمين الأتراك قتلوا في تل أبيض، فيما قتل 5 عناصر «قسد» جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس، في حين أصيب أكثر من 33 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.
توقع المرصد السوري المزيد من الخسائر البشرية جراء استمرار المواجهات بين الجانبين، وأشار إلى أن القصف المتبادل والاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين تركز على محاور بمحيط وأطراف مناطق «القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلي والمالكية»، ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولًا إلى غرب نهر دجلة.
في السياق ذاته، قال المرصد، إن «قسد» تواصل استهدافها لمواقع داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون.
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