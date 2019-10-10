الأردن يدين العدوان التركي على سوريا

طالب الأردن، بوقف الهجوم التركي على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا فوراً، معبراً عن ادانته لكل "عدوان" يهدد وحدة سوريا.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر، "نطالب تركيا بوقف هجومها على سوريا فوراً ونرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها".

وأضاف أن "حل الأزمة السورية سياسياً بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره، هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".

وبدأت تركيا أمس الأربعاء، هجوماً على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ما تسبّب بنزوح آلاف المدنيين.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

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وأعلنت جامعة الدول العربيّة الأربعاء أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي أيضاً اجتماعاً طارئاً مغلقاً الخميس لبحث الهجوم، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.