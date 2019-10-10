زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة باسو في إقليم مالوكو الإندونيسي، اليوم الخميس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على مسافة أربعة كيلومترات من غرب إلى جنوب غرب باسو. اقرأ أيضاً..مقتل 3 أشخاص جراء زلزال ضرب جزيرتي جاوة وبالي في إندونيسيا ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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