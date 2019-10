كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لعملية طعن وزير الأمن الإندونيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مقطع فيديو، لإصابة وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع داعش" في منطقة بانتن، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة.

وقال ديدي براسيتيو "اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح"، مشيراً إلى توقيف رجل وامرأة.

وتمت عملية الطعن خلال زيارة الوزير لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون.

إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى.

Police have arrested a man for trying to attack #Indonesia Security Minister Wiranto with a knife; the minister was injured

pic.twitter.com/CFWEHJELgC — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 10, 2019

وفي سياق آخر، لقى ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم، بينما أُصيب 156 آخرون بسبب الزلزال القوي الذي وقع مؤخرًا قبالة ساحل جزيرة سيرام الشرقية في إندونيسيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن الوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الكوارث.

وحسب التقارير، تم اكتشاف زلزال شديد بلغت قوته 6.5 درجة على بعد ثمانية كيلومترات (4.9 ميل) إلى الجنوب الشرقي من مستوطنة كيراتو، الواقعة جنوب جزيرة سيرام، في الساعة 23:46 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وتم تسجيل الزلزال على عمق 29.9 كم. أشارت التقارير الإعلامية السابقة إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين جراء الزلزال.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن نحو 25 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم بحثًا عن الملاجئ.

وأضافت وسائل الإعلام، أن أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ مستمرة مع فرقة عمل سريعة الاستجابة تساعد إدارة مقاطعة مالوكو في جهود الإغاثة.

جدير بالذكر، أن مسؤولين وشهود قالوا، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، يوم الخميس، من جراء زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، هز إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا، وألحق أضرارا ببعض الأبنية ودفع سكانا للفرار إلى المرتفعات.

وحسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أوضح مسؤولون بإدارة مكافحة الكوارث إن الهزة وقعت في الصباح الباكر يوم الخميس وأيقظت السكان في عدة مناطق منها مدينة أمبون عاصمة الإقليم الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من مركز الزلزال، لكن الجيولوجيين استبعدوا حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي).

وقال أنجوس ويبوو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للصحفيين في جاكرتا إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في مالوكو بسبب سقوط أنقاض، وأصيب أربعة بجروح. وأضاف أن عدد الضحايا قد يزيد.