كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دونالد تاسك": البريكست جزء من سياسة الوحشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس مجلس القادة الوطنيين بالاتحاد الأوروبي، إن اسلوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينجم عن سياسة المواجهة مع "القدرة على التعامل بوحشية مع المعارضين أو المنافسين أو غير الأسوياء أو الغرباء".

خلال خطاب ألقاه في أثينا يوم الأربعاء، شجع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الزعماء السياسيين على الاهتمام بتحذير الجنرال الأثيني القديم ثوسيديدس بشأن مخاطر الحرب والمواجهة.

وأشار إلى إدارة ترامب والدول الأوروبية "حيث يتم تقويض أسس الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون" باعتبارها جزءًا من نفس الاتجاه الذي تتبعه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

قال تاسك: "العنف، الأكاذيب، خطاب الكراهية، الأساطير، والاستياء: هذه هي أدوات السياسة الحالية".

ويقول جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه يعمل مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشان البريكست، ميشيل بارنييه، لإيجاد طريقة لإنهاء الجمود مع الحكومة البريطانية بسبب اتفاق البريكست.

وقال يونكر للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء: "شخصيا، أنا لا أستبعد صفقة. اعمل مع ميشيل للوصول الي اتفاق".

لقد رفض أن يكون أكثر تحديدًا لكنه أوضح أن المحادثات بين الجانبين لم تصل إلى طريق مسدود لا يمكن إصلاحه.

لكن أشار يونكر إلى أن الحكومة في لندن ستكون حريصة على إلقاء اللوم على بروكسل في انهيار المفاوضات بالكامل، قائلا "نحن لا نقبل لعبة اللوم التي بدأت في لندن."

يقول بارنييه إن المقترحات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كانت معيبة بشكل أساسي في التعامل مع الحدود في جزيرة أيرلندا ومنح السلطات الإقليمية في أيرلندا الشمالية حق النقض (الفيتو) حول كيفية المضي قدمًا.

كما أوضح المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا لم تغير موقفها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا تزال تعتزم العمل "حتى آخر نقطة ممكنة" لتأمين انسحاب بريطاني منظم من الاتحاد الأوروبي.

تمسك ستيفن سيبرت بموقفه من أن برلين لن تعلق على تفاصيل محادثة هاتفية بين ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء. وقال داونينج ستريت إن ميركل أبلغت جونسون أن "الصفقة غير مرجحة إلى حد كبير" ما لم توافق المملكة المتحدة على السماح لأيرلندا الشمالية بمواصلة اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حدود مفتوحة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

صرح سيبرت للصحفيين في برلين بأنه "ليس لدينا موقف جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لا المستشار ولا الحكومة الألمانية.

"كما قلنا دائمًا: ستعمل الحكومة الألمانية حتى آخر نقطة ممكنة للتوصل إلى حل حتى نحقق انسحابًا منظمًا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويمكننا تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة... لأن هذا بالتأكيد أسوأ سيناريو لجميع المعنيين ".

مازال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، يؤمن بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظل ممكنة، على الرغم من الفجوة الهائلة في مواقفهم التفاوضية قبل الموعد النهائي الذي يقترب بشكل سريع.

وقال بارنييه الأربعاء إن "الصفقة ممكنة وصعبة للغاية، ولكنها ممكنة". مشيرا الي انه من الضروري للمفاوضين الحفاظ على هدوئهم في مثل هذه الأوقات العصيبة. اضاف "سيبقى الاتحاد الأوروبي هادئًا ومتيقظًا ومحترمًا وبناءً".

يلتقي بارنييه مع ستيفن باركلي، سكرتير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بدون أو بدون صفقة انفصال.

وقد قررت محكمة اسكتلندية رفض أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكتابة خطاب يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تقول المحكمة في إدنبره إنه لا توجد حاجة إلى إصدار حكم بعد لأن الحكومة وعدت بالامتثال لقانون يأمرها بالسعي إلى التأخير إذا لم يتم الاتفاق على صفقة انفصال بحلول 19 أكتوبر.

يصمم العديد من أعضاء البرلمان البريطاني على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستدفع اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود. في الشهر الماضي، أقروا قانونًا يلزم الحكومة بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلًا من المغادرة بدون اتفاق في الموعد المقرر في 31 أكتوبر.

يخشى نشطاء مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يحاول جونسون التخلص من هذا الشرط، وطلبوا من أعلى محكمة في اسكتلندا أن تأمر الحكومة بالامتثال.

وقال القضاة "الوضع لا يزال سلس" وسوف ينتظرون حتى 22 أكتوبر لإصدار حكم.