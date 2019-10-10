كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" عن التحالف مع الأكراد في سوريا: لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التحالف الأمريكي مع المقاتلين الأكراد في سوريا، قائلاً، إنه لم يكن هناك أكراد على شاطئ أوماها في يوم النصر.

وأضاف "ترامب" للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء: "الأكراد يقاتلون من أجل أرضهم. وكما كتب أحدهم في مقالة قوية جدًا اليوم: لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية، ولم يساعدونا في نورماندي، على سبيل المثال، ويذكرون أسماء المعارك المختلفة ... لكنهم موجودون لمساعدتنا في أرضهم".

وأوضح "ترامب": "بالإضافة إلى ذلك، لقد أنفقنا مبالغ هائلة من المال على مساعدة الأكراد فيما يتعلق بالذخيرة، من حيث الأسلحة، ومن حيث المال، ومن حيث الأجور. مع كل ما يقال، نحن نحب الأكراد".

كان الرئيس الأمريكي يشير على ما يبدو إلى كورت شليختر، المعلق المحافظ الصريح الذي أشاد بقرار "ترامب" بالانسحاب من الحدود السورية التركية في عمود الثلاثاء الجاد في بلدة تاونهول.

وكتب "شليختر": "لقد ساعد الأكراد على تدمير داعش، صحيح. من الصحيح أيضًا أن الأكراد كانوا سيحاربون داعش على أي حال، لأن الخلافة المريضة نفسيًا كانت في الجوار. دعونا نكون صادقين - الأكراد لم يظهروا لنا في نورماندي أو إنشون أو خي سانه أو قندهار".

على الرغم من التخلي الفعلي عن القوات الكردية قبل هجوم تركي وشيك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيراقب عن كثب الموقف لمعرفة ما إذا كانت تركيا تفعل أي شيء "خارج الحدود". وقالت أنقرة، إن الغارة تهدف إلى القضاء على "الإرهابيين" لتمهيد الطريق لإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا.

القضية الكردية

حتى الآن، كانت الميليشيات التي يقودها الأكراد حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في سوريا، حيث ساعدوا في هزيمة تنظيم داعش، الجماعة الجهادية سيئة السمعة. سيطرت القوات الكردية فعلياً على حوالي ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات في المناطق المتاخمة للحدود مع تركيا.

تنظر أنقرة إلى هذه القوات على أنها تابعة لحزب العمال الكردي، وهي منظمة سياسية وعسكرية تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي الكردي الذي تم اعتباره جماعة إرهابية في تركيا، وتقول، إن الوجود الكردي القوي بالقرب من حدوده يشكل تهديدًا لأمنها.

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فشل المنطقة الآمنة

اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية تمتد على عمق 30 كيلومتراً داخل سوريا.

سيكون "ممر السلام" المقترح خاليًا من الأسلحة الثقيلة وأن يتم تسيير دوريات مشتركة من قبل القوات التركية والأمريكية، وكان من المفترض أيضًا إعادة توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري يعيشون في تركيا حاليًا. اعترضت الحكومة في دمشق على الاتفاق ووصفته بأنه "هجوم صارخ" على سيادة البلاد.

انسحاب الولايات المتحدة

توقفت عملية إنشاء المنطقة الآمنة المزعومة بسبب الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة، وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا عسكريًا على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد يوم الأربعاء.

أمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة قبل العملية، مما أثار مخاوف من أن هذا مهد الطريق أمام القوات التركية لمهاجمة الأكراد.

وصفت قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا رئيسية يقودها الأكراد والتي كانت لها دور فعال في القضاء على معاقل "داعش" بما في ذلك الرقة ومنبج، الخطوة الأمريكية بأنها "طعنة في الظهر".

ونفت أنقرة مزاعم أن العملية تستهدف الأكراد، وقالت، إن الهدف كان اقتلاع "الإرهابيين" على طول حدودها الجنوبية لتهيئة الظروف اللازمة لإنشاء ممر للسلام وإعادة توطين اللاجئين.

ومع ذلك، تستخدم أنقرة المصطلح للإشارة إلى القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية / قوات حماية الشعب الكردية التابعة لحكومة الأمر الواقع في المنطقة، وهي الإدارة المستقلة لشمال وشرق سوريا (NES)، والتي يشار إليها غالبًا باسم روجافا.

يوم الأربعاء، قال "ترامب"، في بيان، إنه لم يقر الهجوم التركي ويعتقد أنه كان "فكرة سيئة"، مضيفًا، أن الولايات المتحدة تريد من تركيا أن تمتثل لالتزاماتها بحماية المدنيين ومنع حدوث أزمة إنسانية، لكنه لم يشر إلى رد الفعل الأمريكي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد بـ "محو" الاقتصاد التركي إذا خرجت البلاد عن الحدود.