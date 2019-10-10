كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا قلقة من العدوان التركي علي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعر أستراليا بالقلق من أن الغزو العسكري التركي في شمال سوريا يمكن أن يحفز عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ورفضت تأييد سحب الولايات المتحدة قواتها من المنطقة.

شنت تركيا غارات جوية وأطلقت المدفعية وبدأت هجومًا بريًا على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا يوم الأربعاء.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء الحملة، التي أعقبت القرار المفاجئ الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد بالتخلي عن المقاتلين الأكراد السوريين بشكل أساسي، وتركهم عرضة لهجوم تركي تم إدانته على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

كان القرار بمثابة تحول كبير في السياسة الأمريكية ولاقي معارضة من جميع الأطراف في الداخل.

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إنه كان على اتصال بالحكومتين التركية والأمريكية بين عشية وضحاها ولكنه اعترف بأنه قلق بشأن الوضع.

وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن ما قد يعنيه هذا بالنسبة للشعب الكردي.. نحن قلقون بشأن ما يمكن أن يعنيه هذا لاحتمال عودة داعش".

تعرض ترامب لانتقادات بسبب تغييره الصارخ في الخطاب بعد أن تعهد العام الماضي بالوقوف إلى جانب الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا الذين يقاتلون مقاتلي الدولة الإسلامية. ورفض موريسون التعليق على قرار ترامب لكنه قال إن أستراليا "ستتحد" مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال "دعونا نكون واضحين، الحكومة التركية هي التي تتخذ إجراءات هنا لإيجاد وضع غير مستقر.. إنهم الأشخاص الذين ينتشرون بالفعل ويسعون إلى السير عبر الحدود واتخاذ الإجراءات في دولة قومية أخرى."

وأوضح "إن تصرفات الحكومة التركية هي التي تهم أستراليا على محمل الجد".

هناك مخاوف من أن يعرض التوغل النساء والأطفال الأستراليين الذين تقطعت بهم السبل في مخيم الحول للاجئين للخطر.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إن الحكومة لن تتسرع في اخراج الأستراليين. يأتي ذلك في أعقاب قيام الحكومة بتجريد ثلاثة مواطنين مزدوجين في سوريا من جنسيتهم الأسترالية. ويقال إنه من بينهم زهرة دومان، التي هربت من أستراليا عندما كانت مراهقة لتتزوج من أحد مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، إن العملية المسماة "ربيع السلام" قد بدأت، مشيرا إلي أن العملية تهدف إلى القضاء على "تهديد الإرهاب" ضد تركيا.

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في وقت سابق، ذكرت تقارير التلفزيون التركي، أن الطائرات التركية قصفت مواقع كردية سورية عبر الحدود من تركيا.

لطالما هددت تركيا بشن هجوم على المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ووافق ترامب على سحب القوات الأمريكية من سوريا ومنح السيطرة إلى تركيا

يدافع الرئيس دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى التركيز على "الصورة الكبيرة!".

وغرد ترامب الأربعاء أن "الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق في تاريخ بلدنا!".

وأضاف أن "الحروب الغبية التي لا نهاية لها، بالنسبة لنا، تنتهي!" وأنه يعيد القوات الأمريكية إلى الوطن "ببطء وحذر"، لكن قرار ترك الأكراد السوريين - الذين أيدوا الولايات المتحدة في الحرب ضد متشددي الدولة الإسلامية - عرضة للهجوم العسكري من تركيا قد أدانه بعض من أقوى حلفاء ترامب الجمهوريين.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا لـ""فوكس أند فريندز" يوم الأربعاء، إن مثل هذه الخطوة ستكون "أكبر خطأ" لترامب كرئيس.

وقد دعت الجماعة الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة موسكو إلى التوسط في محادثات مع الحكومة السورية في دمشق، في ضوء الغزو العسكري التركي المخطط له في شمال شرق سوريا.

قالت الإدارة السورية التي يقودها الأكراد في بيان اليوم الأربعاء، إنها تستجيب بشكل إيجابي لنداءات موسكو، التي تشجع الأكراد والحكومة السورية على تسوية خلافهم من خلال المحادثات.

كما أوضح مسؤول كردي سوري أيضًا، أنهم وصلوا إلى دمشق "وأحزاب أخرى" قبل العملية التركية المتوقعة.

ورفض المسؤول تقديم تفاصيل وقال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث مع الصحفيين.

وتعكس الدعوة لإجراء محادثات مع دمشق التواصل اليائس للقوات الكردية بعد انسحاب جزئي من جانب الولايات المتحدة، مما يجعلهم عرضة للهجوم التركي.

