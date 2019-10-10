كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبل" تزيل تطبيق خرائط هونج كونج بعد الانتقادات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة "أبل". بإزالة تطبيق ذكي يسمح لنشطاء هونج كونج بالإبلاغ عن تحركات الشرطة من متجرها على الإنترنت يوم الخميس بعد أن اتهمت صحيفة صينية رسمية الشركة بتسهيل السلوك غير القانوني.

وقالت الشركة في بيان إن HKmap.live تمت إزالته من متجرها لأن التطبيق "قد استخدم لاستهداف الشرطة ونصب كمائن لها" و"تهديد السلامة العامة". وقالت أن ينتهك القانون المحلي وإرشادات أبل.

أصبحت شركة أبل أحدث شركة تتعرض لضغوط لاتخاذ جانب بكين ضد المتظاهرين عندما قالت صحيفة الشعب اليومية للحزب الشيوعي يوم الأربعاء إن التطبيق "يسهل السلوك غير القانوني". سألت الصحيفة، "هل تقود أبل سفاحي هونج كونج؟"

يتيح HKmap.live للمستخدمين الإبلاغ عن مواقع الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع والتفاصيل الأخرى التي تتم إضافتها إلى خريطة يتم تحديثها بانتظام. يتوفر إصدار آخر للهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل اندرويد.

وتشهد هونج كونج الشهر الرابع من الاحتجاجات التي بدأت في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين تم تعليقه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن تحولوا منذ ذلك الحين إلى حركة أكبر معادية للحكومة.

ويخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.

أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.

وبدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.

يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية.

وقالت لام، إن الحكومة ستجري "تقييمًا دقيقًا" قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل ضوابط الإنترنت.

كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.

قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.

