560 ألف دولار .. تمويل من الخارجية الأمريكية لجبهة “البوليساريو”

في خطوة جديدة، مولت الولايات المتحدة الأمريكية، جبهة “البوليساريو” الانفصالية، لإنشاء أول مزرعة سمكية في مخيمات تندوف.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجارة الشرقية الجزائر، أمس الأربعاء، إن مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية قد تبرع بمبلغ 560,000 دولار، لدعم أول مزرعة سمكية في تندوف.
وقال ممثل برنامج الأغدية العالمي في الجزائر عماد خنفير الذي حضر إطلاق هذه التجربة، إن “مزرعة أسماك في الصحراء تبدو فكرة مجنونة في البداية لكن تم تنفيذ هذه التقنية بنجاح في ظل ظروف مماثلة للجزائر”.
وأخذ القائمون على تمويل هذا المشروع، من الخارجية الأمريكية، صورة مع قائد الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي.
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