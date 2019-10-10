شفاعمرو: إطلاق وابل من الرصاص على منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة مجهولون وابلا من الرصاص على منزل أحد المواطنين في حي الوسطاني بمدينة شفاعمرو، الليلة الماضية.
وساد الخوف والقلق في المكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقالات.
وتتواصل أعمال العنف والجريمة رغم الحراك الجماهيري الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة وفوضى السلاح.
يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغ 73 قتيلا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 67% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.
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