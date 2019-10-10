تلوث الهواء بالوقود الأحفوري يسبب تساقط الشعر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت دراسة كورية حديثة، الدراسة أجراها باحثون بمركز أبحاث "علوم المستقبل" في كوريا الجنوبية، وعرضوا نتائجها، الأربعاء، أمام مؤتمر الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، من أن تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري والأنشطة الصناعية، مرتبط بفقدان وتساقط الشعر عند البشر.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، درس الباحثون تأثير الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، والتي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، ويتعرض لها الأشخاص.

وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا في الغالب من مصادر حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك البنزين والديزل وأنواع الوقود الصلب الأخرى مثل الفحم والنفط والكتلة الحيوية، وكذلك الأنشطة الصناعية الأخرى مثل البناء والتعدين وتصنيع مواد البناء مثل الأسمنت والسيراميك والطوب، بالإضافة إلى عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخين، ويمكن استنشاقها فتستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.

وتعتبر الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، والتي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر خطر رئيسي يصيب بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والرئة والسرطان ومشاكل الجهاز التنفسي.

لكن في المقابل، فإن تأثيراتها على الجلد والشعر غير معروفة جيدًا، وهو ما درسه فريق البحث، من خلال قياس البروتينات المسؤولة عن نمو الشعر ومدى تأثرها بنسب تلوث الهواء.

وأجري البحث من خلال تعريض الخلايا في فروة الرأس البشرية وتحديدًا في قاعدة بصيلات الشعر، إلى تركيزات مختلفة من جزيئات الغبار والديزل التي تشبه الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا.

وأظهرت النتائج أن وجود الجسيمات الدقيقة المحمولة جوًا، التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر، يقلل من مستويات بروتين يسمى "cat-catenin"، وهو البروتين المسؤول عن نمو وتشكل الشعر.

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وكشفت الدراسة أيضًا أن مستويات ثلاثة بروتينات أخرى مسؤولة عن نمو الشعر وبقائه قد انخفضت عند التعرض لجزيئات الغبار والديزل، وهذا يعني أن كلما زاد مستوى الملوثات، زاد انخفاض تلك البروتينات.

وقال قائد فريق البحث، د. هيوك تشول كوون: "رغم أن العلاقة بين تلوث الهواء والأمراض الخطيرة مثل السرطان والانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب راسخة، لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول تأثير التعرض لمواد معينة على جلد وشعر الإنسان على وجه الخصوص".

وأضاف: "يشرح بحثنا طريقة عمل ملوثات الهواء على خلايا الجلد وبصيلات شعر الإنسان، حيث تبين أن ملوثات الهواء الأكثر شيوعًا تقود إلى تساقط الشعر".

ويعتبر تلوث الهواء عامل خطر مساهم لعدد من اﻷمراض، بما فيها أمراض القلب والرئة، والسرطان، والسكري وأمراض الكلى.

وحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2016، يتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كل 10 أشخاص حول العالم، ما يجعلها رابع أكبر عامل خطر دوليًا، واﻷكبر في الدول الفقيرة، حيث يتسبب في 93% من الوفيات أو اﻷمراض غير المميتة.