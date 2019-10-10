هدم منزل عائلة زيتون للمرة الثانية في حي المحطة باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات وآليات السلطات، بحماية من الشرطة، منزلا قيد الإنشاء تعود ملكيته لعائلة زيتون في حي المحطة بمدينة اللد، بذريعة البناء دون ترخيص صباح اليوم، الخميس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الهدم رافقتها جرافات وقوات من الشرطة داهمت حي المحطة باللد، وقامت بهدم المنزل.

وأكدوا أن الشرطة طوّقت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول لمكان الهدم، فيما عملت الجرافات والآليات على هدم المنزل بالكامل.

يذكر أن السلطات هدمت المنزل بتاريخ 9.9.2019، ثم باشرت العائلة ببنائه من جديد، غير أن السلطات هدمته اليوم للمرة الثانية.