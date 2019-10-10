'روسيا' ترى النور...

قالت صحيفة " بودموسكوفي سيغودنيا" إن البنت رأت النور في مدينة أوريخوفو- زويفو في مقاطعة موسكو في عائلة روسية، أوليغ سولنيشكين، وإينا سولنيشكينا، اللذان انتقلا إلى ضواحي موسكو من أذربيجان.

وقال والد الطفلة الذي أطلق عليها هذا الاسم غير العادي في حديث أدلى به للصحيفة: "إني أحب روسيا وأردت التعبير عن حبي لها بهذه الطريقة، طفت العالم واطلعت على بلدان كثيرة، لكن لم أر أفضل من روسيا". ويتوقع والدا الطفلة بأن أحدا لا يؤذيها، لأن أحدا لن يقبل أن يؤذي روسيا، سواء في روضة الأطفال ولا في المدرسة.



وهناك أطفال يحملن نفس الاسم يعشن في مدينة مورمانسك بشمال روسيا وكذلك في بطرسبورغ، أما كنية سولنيشكينا التي تحملها البنت فتترجم إلى العربية كـ "الشمس الصغيرة".