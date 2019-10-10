'روسيا' ترى النور...

ولدت في ضواحي موسكو بنت قرر والداها أن يطلقا عليها اسم روسيا.
وقال والد الطفلة الذي أطلق عليها هذا الاسم غير العادي في حديث أدلى به للصحيفة: "إني أحب روسيا وأردت التعبير عن حبي لها بهذه الطريقة، طفت العالم واطلعت على بلدان كثيرة، لكن لم أر أفضل من روسيا". ويتوقع والدا الطفلة بأن أحدا لا يؤذيها، لأن أحدا لن يقبل أن يؤذي روسيا، سواء في روضة الأطفال ولا في المدرسة.
وهناك أطفال يحملن نفس الاسم يعشن في مدينة مورمانسك بشمال روسيا وكذلك في بطرسبورغ، أما كنية سولنيشكينا التي تحملها البنت فتترجم إلى العربية كـ "الشمس الصغيرة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.