عمليات صلاح الدين تقتل ١٠ قياديين من 'داعش' في سميلات

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، ان قيادة عمليات صلاح الدين قتلت ١٠ قياديين من "داعش" في سميلات. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة وبناءً على ورود معلومات استخباراتية، تمكنت من قتل عشرة إرهابيين ضمنهم ٤ يرتدون أحزمة ناسفة والاستيلاء على أسلحتهم إضافة الى ضبط أربعة أحزمة ناسفة أخرى تم تفجيرها تحت السيطرة في احد الدور المهدومة بقرية سميلات في صلاح الدين". واضافت "اشترك في تنفيذ الواجب مقر قيادة عمليات صلاح الدين ولواء المشاة السادس حشد شعبي وقوة من شرطة صلاح الدين واستخبارات الداخلية".



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