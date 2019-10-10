"سوريا الديمقراطية" تعلن مقتل 5 جنود أتراك وتدمير 4 دبابات

دخان يتصاعد من أحد المواقع شمالي سوريا بعد تعرضها لقصف تركي

قتل 5 من عناصر الجيش التركي خلال اشتباكات ببلدة محجة شرقي مدينة رأس العين مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما دمرت "قسد" 4 دبابات في تل أبيض.

ووفقا لوكالة أنباء "هاوار" الكردية، أسفرت الاشتباكات التي تدور في محجة عن مقتل 5 من عناصر الجيش التركي، ووقعت جثثهم بيد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح مراسل الوكالة أن الجيش التركي مستمر في قصف مدينة وقرى تل أبيض، بينما ترد قوات سوريا الديمقراطية وبمساعدة المدنيين على مصادر القصف.





من ناحية أخرى، أكدت الوكالة أيضا أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت 4 دبابات للجيش التركي ودمرتها، بينما كانت تقصف المدنيين في تل أبيض.

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وأشارت إلى أن جيش العدوان التركي أزال الكتل الخراسانية من 3 مناطق حدودية مقابل مدينة تل أبيض تمهيداً لتوغل بري.

وقالت إن تركيا زجت بمجموعة من المرتزقة الذين نقلتهم من إدلب والمناطق السورية الأخرى التي احتلتها وبينهم عناصر من "جبهة النصرة" الإرهابية، في إطار هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية برية لغزو شمال شرقي سوريا ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على الأكراد.

وشنّت القوات التركية عدوانا اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن "القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.