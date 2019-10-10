الان تتابع غراهام: سنجعل أردوغان يدفع الثمن غالياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يدفع غالياً جداً”، ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا. وكتب السناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب: “لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب”. وأضاف “سأقوم بكل الجهود في الكونغرس لجعل أردوغان يدفع الثمن غالياً جداً”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غراهام: سنجعل أردوغان يدفع الثمن غالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.