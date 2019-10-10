حساب مزور للجزيرة القطرية بهدف بث الفتنة بين مصر وأثيوبيا

الخميس 10 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

الدوحة - الخليج 365

كشفت صحيفة خليجية، بأن حساباً مزوراً تديره قناة الجزيرة القطرية لبث الفتنة بين مصر وأثيوبيا.



ووفق صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365"- "أثارت تغریدة أطلقھا حساب الجزیرة مباشر الرسمي عبر منصة تویتر ردود فعل المغردین، حیث ذكروا بأن الھدف من التغریدة ھو إثارة البلبلة بین الشقیقتین إثیوبیا ومصر.

وكان نص التغریدة بحسب ما نشره حساب الجزیرة: « حساب «إثیوبیا بالعربي» یثیر ضجة في مصر عقب اتھامھ السیسي ببیع میاه النیل، من أجل البقاء في السلطة. سد النھضة وذكر العدید من المغردین أن التغریدة أطلقھا حساب مزور، یدار من قبل قناة الجزیرة لإلحاق الأذى والفتنة بالشقیقتین «مصر وإثیوبیا»، لاسیما بعد تصریح الحساب الرسمي «إثیوبیا بالعربي» بأن ذلك الحساب مزور ووھمي.

Advertisements

عبر تغریدة جاء فیھا: فیما صرح حساب «@Ethiopia_AR» إثیوبیا بالعربي» الرسمي في تغریدة لھ: «سبق وأن نوھنا بأن ھذا الحساب EthiopyAr ّ @مزور ومنتحل لاسم وھویة حسابنا، ویتعمد نشر تغریدات مسیئة للأشقاء في جمھوریة#مصر، لذا نود أن نؤكد لمتابعینا أننا في حساب إثیوبیا بالعربي لا نتبنى ھكذا نھج أو أسلوب في التغرید، ومن المؤسف نشر مثل ھذه التغریدة في قناة تدعي المھنیة والدقة!».

الجزیرة تراجع

وأجبرت ردود المغردین وكشفھا لزیف التغریدات، حساب الجزیرة مباشر على التراجع بتغریدة جاء فیھا: «نوضح بأننا عند تناول ھذه التغریدة المنشورة قلنا بأن ناشطین تداولوا التغریدة من حساب یحمل اسم «إثیوبیا بالعربي»، ولم نذكر من قریب أو بعید بأنھ حساب یحمل صفة رسمیة، تناولنا ردود الفعل علیھا في سیاق انتشارھا الواسع .«[email protected] حساب تدیره الجزیرة

وأوضح لـ»الوطن» الباحث في قضایا القرن الإفریقي وإثیوبیا، عبدالباسط محمد طاھر، بأنھ تمت متابعة الحساب (@EthiopyAr ،(واتضح أنھ حساب مزور یدار من جھة لھا مآربھا في تخریب المنطقة وإثارة الفتنة، وعلل ذلك بقولھ: لأنھا تبث أخبارا بعیدة جدا عن الواقع الإثیوبي، ولیست لدیھا أي معلومات عن إثیوبیا، وأن الصفحة لیس لھا أي ارتباط بالشأن الإثیوبي، وأن أسلوب حدیثھم بأنھم لیسوا إثیوبیین البتة. واستدرك طاھر قائلا: بحكم طبیعة عملي فأنا على اطلاع تام بطریقة الصیاغة الإثیوبیة، وعلى مقربة من العدید من المصادر الاخباریة، ولا یستبعد بأن یكونوا مجندین من قناة الفتنة الجزیرة