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حساب المواطن يؤكد أن إيداع الدعم مستمر حتى هذا الموعد

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 10 أكتوبر 2019

حساب المواطن

حساب المواطن يؤكد أن إيداع الدعم مستمر حتى هذا الموعد

متابعات_الخليج 365

أكد برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

 

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

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ولفت إلى أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

 

ويشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

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