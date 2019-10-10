جواتيمالا تبدأ البحث عن ضحايا بركان ثار العام الماضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جواتيمالا سيتي- د ب أ
أعلنت السلطات في جواتيمالا الأربعاء أن خبراء بدأوا البحث عن ضحايا بركان أودى بحياة أكثر من 200 شخص العام الماضي.
ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين بعدما ثار البركان "دي فويجو" على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي جواتيمالا سيتي، في 3 يونيو 2018 وقذف بالحمم والرماد الساخن وغطى قريتين بأكملهما.
وقال رئيس مؤسسة الطب الشرعي في جواتيمالا ، خوسيه سواسنافار ، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من التنسيق الوطني للحد من الكوارث: "لقد عثرنا على الجثة الأولى".
وبدأ فريق من ثمانية علماء آثار واثنين من علماء الأنثروبولوجيا و 16 من السكان المحليين الثلاثاء استخدام الآلات للبحث عن الضحايا في قرية سان ميجيل لوس لوتيس ، في بلدية إسكوينتلا. وكانت عملية بحث يدوي بدأت في سبتمبر.
وقال سواسنافار: "نعتقد أنه يمكننا العثور حاليا على ما بين 73 و 83 ضحية" ، مضيفا أن هذا العدد مجرد تقدير.
وتأثر أكثر من 7ر1 مليون شخص عندما ثار البركان.
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