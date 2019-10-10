إلغاء مباراتين للرجبي بسبب إعصار "هاجيبيس" في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن آلان جيلبين، المسؤول عن بطولة الرجبي العالمية اليوم الخميس عن إلغاء مباراة كأس العالم للرجبي التي كان من المقرر أن تجمع إيطاليا ونيوزيلندا، ومباراة أخرى بين إنجلترا وفرنسا بسبب إعصار "هاجيبيس" في اليابان.

وقال جيلبين في بيان "هذا وضع معقد ومتقلب، ونراقبه عن كثب بمساعدة خبراء الطقس لدينا".

وأضاف "نحن الآن في وضع يسمح لنا بالتوقع بدقة بالأثر المحتمل لإعصار هاجيبيس على مباريات كأس العالم للرجبي مطلع الأسبوع"، مشيرا إلى أن قرار إلغاء المباراتين يرجع لأسباب تتعلق بالسلامة.