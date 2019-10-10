شكرا لقرائتكم تركيا تحاول التوغل مجدداً شمال سوريا.. و"قسد" تتصدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، أن قواتها البرية تواصل تقدمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وفيما لم يدلِ البيان بمزيد من التفاصيل حول الهجوم، بثت الوزارة مقطع فيديو قصيراً يظهر تقدم رجال الكوماندوز.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري بتوغل بري تركي في قرى اليابسة والمنبطح والحاوية وبير عاشق التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

كما أعلنت أن طائرات تركية استهدفت مدينة رأس العين بريف الحسكة مع محاولات توغل بري.

من جهتها، ذكرت الوكالة التركية تي.آر.تي على "تويتر" أن أعمالاً مستمرة تجري اليوم لإزالة الجدار الحدودي تمهيداً لتقدم القوات التركية و"الجيش الوطني السوري".

قسد تتصدى

في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الخميس، أن "الأخيرة تصدت لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك وأفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي، مستهدفاً مناطق المدنيين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي".

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كما أشار إلى أن ما يعرف بـ "قوى الأمن الداخلي تصدت لعناصر خلية تابعة لداعش شنوا هجوماً على المدنيين في قرية التويمية جنوب رأس العين".

يذكر أن الهجوم التركي لشمال شرقي سوريا انطلق الأربعاء بعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة. وأعلنت الوزارة أن الطائرات التركية والمدفعية أصابت 181 هدفاً شرق نهر الفرات منذ بدء التوغل، مع العلم أن الهجوم التركي قوبل بإدانة واسعة النطاق بجميع أنحاء العالم.

صد الجولة الأولى

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت من صد الجولة الأولى من هجوم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على منطقة تل أبيض وقرى واقعة بضواحيها، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق.

وأضاف أن مزيداً من الخسائر البشرية وقعت جراء القصف والاشتباكات، حيث قتل ما لا يقل عن 11 عنصراً في "قسد"، كما قتل 6 من المهاجمين، فيما كان 5 مقاتلين من قسد قتلوا جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين يوم الأربعاء، في حين أصيب أكثر من 33 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.

وتركز القصف المتبادل والاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، بحسب المرصد، على محاور بمحيط وأطراف مناطق القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلي والمالكية، ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة. وفي السياق ذاته، تواصل "قسد" استهدافها لمواقع داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون.