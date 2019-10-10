حمَل نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ بعنف على الرئيس ​دونالد ترامب​ المهدد بإجراءات عزل، معتبرا أنه "تهديد" للولايات المتحدة، واتهمه "بخيانة" بلده.

ولفت بايدن في خطاب له في نيوهامشير الى ان ترامب "يقوض ​الدستور​ ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك". مؤكدا ان "لحماية دستورنا وديموقراطيتنا ومبادئنا الأساسية، يجب أن يستهدف ترامب بإجراءات عزل". ورد ترامب في تغريدة بتعليق مقتضب. وكتب "مثير للشفقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يعتبر ترامب تهديداً للولايات المتحدة ويقوّض الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.