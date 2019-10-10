الداخلية الألمانية: إطلاق النار بمدينة هاله هجوم معادٍ للسامية

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر لورينز، أن حادث إطلاق النار في مدينة "هاله" أكبر مدن ولاية سكسونيا-أنهالت "هجوم معادٍ للسامية"، مشيرا الى أن النيابة العامة تعتقد أنه ربما يكون هناك دوافع يمينية وراء الهجوم.
ولفت الى أن "مجرمًا مدججًا بالسلاح"، حاول شق طريقه إلى معبد يهودي في يوم "عيد الغفران" وأطلق أعيرة نارية خارج الكنيس، وعلى متجر لبيع المشويات؛ ما أسفر عن مقتل شخصين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إنها اعتقلت شخصًا واحدًا، بعد فرار منفذي الهجوم في سيارة.
من جهتها، نقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، عن مصادر لم تسمها، إن المتهم المشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا من ولاية سكسونيا-أنهالت. وأوضحت أن المحققين لديهم تسجيل فيديو التقطه المهاجم على ما يبدو بكاميرا مثبته على خوذته.
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