الداخلية الألمانية: إطلاق النار بمدينة هاله هجوم معادٍ للسامية

أعلن وزير الداخلية الألماني، ​هورست سيهوفر لورينز​، أن حادث ​إطلاق النار​ في مدينة "هاله" أكبر مدن ولاية سكسونيا-أنهالت "هجوم معادٍ للسامية"، مشيرا الى أن ​النيابة العامة​ تعتقد أنه ربما يكون هناك دوافع يمينية وراء الهجوم.

ولفت الى أن "مجرمًا مدججًا ب​السلاح​"، حاول شق طريقه إلى معبد يهودي في يوم "عيد الغفران" وأطلق أعيرة نارية خارج الكنيس، وعلى متجر لبيع المشويات؛ ما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت ​الشرطة​ إنها اعتقلت شخصًا واحدًا، بعد فرار منفذي الهجوم في ​سيارة​.

من جهتها، نقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، عن مصادر لم تسمها، إن المتهم المشتبه به يبلغ من العمر 27 عامًا من ولاية سكسونيا-أنهالت. وأوضحت أن المحققين لديهم تسجيل فيديو التقطه المهاجم على ما يبدو بكاميرا مثبته على خوذته.