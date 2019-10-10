واشنطن بوست: واشنطن تتسلم عشرات القياديين "الدواعش" المعتقلين من الأكراد شمال سوريا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ​القوات​ الأميركية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين "الدواعش"، بمن فيهم بريطانيين اثنين، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إن العسكريين الأميركيين تسلموا نحو 40 معتقلا يعتقد أنهم من القيادات البارزة في "داعش"، وبينهم البريطانيين ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، هما عضوان من مجموعة كانت تضم أربعة مسلحين أطلق عليها "بيتلز" نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية.

وسبق أن احتجز الرجلان وتقرر تسليمهما للمحاكمة في ​الولايات المتحدة​ بتهمة تورطهما في عمليات قتل وتعذيب عشرات الرهائن الغربيين، بينهم أميركيين، أمام عدسة الكاميرا.

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وكان زعيم خلية "بيتلز" ​محمد موازي​، المشهور باسم "الجهادي جون"، قد قتل في ضربة جوية استهدفته في سوريا في تشرين الثاني عام 2015، بينما اعتقل العضو الرابع في المجموعة آين ليسلي ديفيس في ​تركيا​ وأدين هناك بتهمة ​الإرهاب​.

وحسب الصحيفة، فإن ​القوات الأميركية​ نقلت كوتي والشيخ إلى ​العراق​، بعد أن بدأ ​الأكراد​ بسحب بعض قوات حراسة معتقلات الدواعش بشمال شرق سوريا، لتوجيهها إلى جبهات القتال ضد "الغزو التركي"، ما أثار مخاوف من احتمال هروب الدواعش من سجونهم.

واتهمت "​قوات سوريا الديمقراطية​" ​الجيش التركي​ الأربعاء باستهداف أحد السجون التي يحتجز فيها مسلحو "داعش"، في شمال شرق ​الأراضي السورية​، خلال عملية "نبع السلام"، التي أطلقتها ​أنقرة​ ضد القوات الكردية هناك بدعوى "محاربة الإرهابيين" وإقامة ما يسمى "منطقة آمنة" على طول ​الحدود التركية السورية​.