سامي الجميل: قد يقع ما ليس في الحسبان إن لم يتم تدارك المأزق الاقتصادي المالي

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ انه "حريص على إبقاء الجسور ممدودة مع كل القوى والشخصيات، حتى تلك التي نختلف وإياها في ال​سياسة​". لافتا إلى ان "المهم، ان يكون هناك احترام متبادل، ولو على قاعدة الاختلاف، وبعد ذلك فإنّ كل من يزورنا يكون قد أتى الى منزله، سواء أكان يوافقنا أو يخالفنا الرأي".

ولفت الى وجود مواقف مشتركة مع النائب ​فيصل كرامي​، وأخرى متباعدة، "ونحن لدينا القدرة والارادة لمحاورة أصحاب الرأي الآخر سعياً الى تقليص مساحة التباين وتعزيز الالتقاء على القواسم المشتركة"، مشدداً على أنّ "الحوار طبيعي وضروي بالنسبة الينا، ويجب ألّا نتهرب أو نتخوف منه، ما دمنا لسنا في وارد أن نساوم على مبادئنا وقناعاتنا".

وأشار الجميل الى أنّ "النائب كرامي ليس راضياً على سلوك السلطة، وأنا كذلك، ما يشكّل مساحة تقاطع يمكن ​البناء​ عليها والانطلاق منها في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها ​لبنان​"، موضحاً "سبق لنا، نحن وكرامي، أن وقّعنا سوياً على أكثر من طعن دستوري في بعض القوانين، ما يُبيّن أنّ هناك تناغماً في مقاربة عدد من المسائل الداخلية".

واستغرب نمط تعامل السلطة مع الازمة الاقتصادية - المالية المستفحلة، متسائلاً: "منذ تفاقمت الأزمة خلال الاسابيع الاخيرة وتلاحقت تداعياتها بأشكال مختلفة، كيف تصرفت السلطة؟ وماذا فعلت؟ اين الاستنفار الرسمي لمواجهة الوضع المستجد؟ وأين الاجتماعات المكثفة ليلاً ونهاراً للمعالجة؟ واين القرارات الاصلاحية الملحة والعاجلة؟ وأين المواكبة التشريعية اللازمة؟". وأضاف "للاسف، لا شيء جوهرياً تغيّر في تصرفات المعنيين الذين يديرون ​الدولة​. يبدو انّو ما حدا حس بالسخن بعد، على الرغم من كل الغليان الاجتماعي".

ونصح الجميل المسؤولين بعدم الاستمرار في الرهان على أنّ تحركات الشارع ستبقى محدودة ومتواضعة، وبعدم الافتراض أنّ "عيّنات" الاحتجاج الشعبي يمكن استخدامها لخدمة اجندات سياسية خاصة بدل الاتعاظ بدلالاتها واعتبارها جرس إنذار، محذراً من أنه في لحظة ما، "قد يقع ما ليس في حسبان المكابرين، إن لم يتم تدارك المأزق الاقتصادي - المالي قبل فوات الاوان".

Advertisements

ونبّه الى أنّ الخطأ في الحسابات سيكون مكلفاً، "ولا نعلم متى يمكن ان ينفجر غضب الناس الذي لا يزال بركاناً كامناً، ومتى يمكن ان تمتلئ الشوارع بالناقمين على الواقع المترهل الذي يرزحون تحت أثقاله وأعبائه، وأظن اننا سنصل الى هذا اليوم عاجلاً أم آجلاً إذا استمر الوضع بالتفاقم".

واعتبر الجميل أنّ "الأفضل للممسكين بالسلطة أن يكفّوا عن رهاناتهم وأن يتوقفوا عن التلهي بنا كمعارضين أو ببعضهم بعضاً، بحيث يستفيدون من مهلة الوقت القليل المتبقي قبل حصول الأسوأ، لبذل أقصى الجهود وفعل المستحيل من أجل منع الانهيار الشامل وتحقيق الانقاذ، وإلّا فإنّ مصير لبنان سيكون قاتماً إذا أكملوا على هذا المنوال من الاستخفاف المتواصل بالمخاطر الداهمة".

ولفت الى أنّ "المطلوب للخروج من النفق أصبح معروفاً، ولا نحتاج الى اختراع البارود في هذا المجال، هم يعطون بعضهم بعضاً دروساً في الإصلاح المفترض، و​المجتمع الدولي​ قال لهم ما يتوجب عليهم فعله، ونحن كذلك، وبالتالي التدابير الضرورية الواجب اتخاذها صارت واضحة، والجميع يعرفها جيداً، لذلك فإنّ المسألة مسألة قرار، وتتوقف على ما إذا كانت السلطة مستعدة لمباشرة الإصلاح الحقيقي أم لا".

ولاحظ أنّ "السلطة لا تبدو بعد جاهزة لخوض هذا التحدي جدياً، ولا توحي أنّ لديها الاستعداد الحقيقي لتحمّل مسؤولياتها واعتماد الخيارات الانقاذية التي لم يعد من الجائز تأجيلها، وهذا ما يدفعنا الى مطالبتها بأن ترحل وتخلي مكانها لمن يستطيع اتخاذ القرارات الشجاعة من دون أن يتأثر بأي حسابات ضيقة أو مصالح شخصية. إما أن يبادروا الى المعالجة الفورية وفق الشروط المطلوبة، وإما أن يرحلوا".