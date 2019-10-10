النشرة: عودة 74 نازحًا من صيدا إلى سوريا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه في إطار العودة الطوعية والآمنة الى بلادهم، نظمت المديرية العامة للأمن العام رحلة عودة جديدة للنازحين السوريين في منطقة صيدا وذلك عند ملعب صيدا البلدي، حيث سجل نحو 74 نازحًا راغبين بالعودة بعدما جرى تسوية اوضاعهم وتسهيل معاملاتهم، على ان يتم نقله عبر حافلات مجانا الى الحدود اللبنانية السورية ومنها الى بلداتهم.
وقد أشرف على رحلة العودة كبار مسؤولي الامن العام في الجنوب، بحضور عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا كامل كزبر الذي شجع النازحين السوريين على العودة الطوعية وتسجيل اسمائهم في مراكز الامن العام سيما وان كثير من المناطق السورية باتت امنة.
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