اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات العدوان التركي على سوريا

دانت وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان برئاسة السفير ​هيثم أبو سعيد​ بأشد العبارات العدوان التركي على ​الأراضي السورية​ والذي يعتبر انتهاكا صريحا ومباشرا للقوانين الدولية واختراقا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ورأت ان "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية مستقلة لها سيادتها مستغلة في ذلك الظروف التي تمر بها ​الدولة السورية​ والمنطقة بأكملها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأكد أبو سعيد على مسئولية ​المجتمع الدولي​، ممثلاً في ​مجلس الأمن​، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال ​سوريا​ لأن هذا الأمر يعتبر بمثابة تحدي واضح وصريح علي الأراضي العربية وهذا أمر غير مقبول".

هذا، وقد حذر السفير هيثم أبو سعيد من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأن هذا الأمر لن تسمح بمروره ​الدول العربية​ ولن تتغاضي عنه مؤسسات ​المجتمع المدني​ وأن الوكالة بدورها ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اللوائح والقوانين الدولية .