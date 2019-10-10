ابراهيم الموسوي: سؤال برسم ما يسمى بالعدالة الدولية والأمم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان في الغرب

اشار النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اعترافات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ العلنية على الملأ فضائح موثقة حول جرائم ​أميركا​ والغرب، في بلادنا، من ​العراق​ الى ​سوريا​ و​اليمن​ و​فلسطين​، الذرائع الكاذبة والخداع لا يطمسا جرائم الحرب، من يحاكم هؤلاء على جرائمهم؟ سؤال برسم ما يسمى بالعدالة الدولية و​الأمم المتحدة​ وكل جمعيات ​حقوق الانسان​ في الغرب".



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