ارسلان بحث مع بوغدانوف بالمستجدات السياسية الإقليمية والمحلية

التقى رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال أرسلان​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​ نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، في ​وزارة الخارجية​ في ​موسكو​، بحضور وزير ​الدولة​ لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، مستشار أرسلان المحامي فرحان أبو حسن وعضو المجلس السياسي ومسؤول الملف الروسي في الحزب محمد المهتار، وتمّ التداول في المستجدات السياسية الإقليمية والمحلية، والبحث في الملف اللبناني والسوري وبملف ​النازحين السوريين​ في لبنان.

وأكد اللقاء وفق بيان صادر عن مديرية الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ على أهميّة العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم والتي باتت حاجة وطنيّة ملحّة، خاصة في ظلّ الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها لبنان، حيث أن بقاءهم قد يؤدي إلى ​انفجار​ إجتماعي لا يدرك أحد عواقبه. وكل من يتعاطى في الداخل اللبناني مع هذا الملف من منطلق سياسي وكيدي فهو يعزّز بذلك التردّي الإقتصادي والإجتماعي والأمني والبيئي والصحّي في لبنان.

وشدّد اللقاء على أن استخدام ملف ​النزوح​ لابتزاز ​سوريا​ لم يعد يجدي نفعاً وسوف يرتدّ على مستخدميه، إذ لن تبقى أي دولة بمنأى عن تداعيات أزمة النزوح اذا ما استمر ​الوضع الاقتصادي​ على ما هو عليه.