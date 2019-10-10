النشرة: 4 جرحى بحادث سير فجرا على طريق عام النبطية الفوقا كفرتبنيت

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أن ​حادث سير​ وقع فجرا على طريق عام ​النبطية الفوقا​ ​كفرتبنيت​، ادى الى وقوع 4 ​اصابات​ تنوعت بين خطرة ومتوسطة، على الإثر عملت 3 فرق تابعة ل​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي مركز النبطية الفوقا التطوعي وفريق ​الصليب الاحمر​ وفريق ​الدفاع المدني​ اللبناني لإسعاف المصابين و قد تم نقلهم الى ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي وقد استعملت المعدات الهيدرولكية من قبل جمعية الرسالة الاسعاف الصحي مركز النبطية الفوقا التطوعي لسحب مصابين.

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