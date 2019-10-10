اللواء ابراهيم: اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة لأنها تشكل تهديدا لحياة الابرياء

اشار مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ الى ان اطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة لأنها تشكل تهديدا صريحا ومباشرا لحياة الابرياء ويستوجب تحرّك الدولة ال​لبنان​ية، ولفت الى انه صحيح ان هذه الظاهرة السلبية ليست مقتصرة على لبنان، وتشمل بلدانا عدة حتى المتقدمة منها، ولكن يجب التكامل للحد من هذه الظاهرة، وقد انخفضت في ​اليابان​ هذه الظواهر السلبية الى الحدود الدنيا، ولفت الى دور الاعلام والبلديات والمتابعة لهذه الجريمة لان الجميع معني لان اطلاق النار العشوائي ليس ظاهرة بل خطر وكل من يطلق النار هو قاتل.

وخلال رعايته ورشة عمل حول التطبيقات السلوكية للحد من إطلاق الرصاص العشوائي في منطقة المتحف، تمنى اللواء ابراهيم دراسة اطلاق النار في المناسبات بكل ابعادها للخروج بتوصيات عملية لاحالتها الى الدولة والمجتمع لتحويلها الى قوانين للتصدي لهذا الخطر، لانه من حق كل انسان ان ينعم بحياة هادئة، وعلى المسؤولين عدم التدخل لاطلاق من يطلق النار.

وشدد على انه "ما عاد السكوت عن هذه الظاهرة مقبولا والأمر يستوجب تحركا فعليا على صعيد الدولة".