عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان، وذلك بعدما شنت القوات التركية عدوانا عسكريا ضد قوات كردية في سوريا.
وقال ترامب في البيت الأبيض "آمل أن يتصرف بعقلانية، سنرى كيف سيقود (هذه العملية)، إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فإنّه سيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".
بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".
وكان ترامب أمر بسحب القوات الأمريكية من الحدود بين سوريا وتركيا بشكل فُسّر على أنه ضوء أخضر للقوات التركية لمهاجمة المسلحين الأكراد الذين كانوا متحالفين مع الولايات المتحدة.
وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعرب عن أمله في أن يتصرف أردوغان بـ"عقلانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.