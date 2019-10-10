ترامب يعرب عن أمله في أن يتصرف أردوغان بـ"عقلانية"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان، وذلك بعدما شنت القوات التركية عدوانا عسكريا ضد قوات كردية في سوريا.

وقال ترامب في البيت الأبيض "آمل أن يتصرف بعقلانية، سنرى كيف سيقود (هذه العملية)، إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فإنّه سيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".

بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "فكرة سيئة".

وكان ترامب أمر بسحب القوات الأمريكية من الحدود بين سوريا وتركيا بشكل فُسّر على أنه ضوء أخضر للقوات التركية لمهاجمة المسلحين الأكراد الذين كانوا متحالفين مع الولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم".