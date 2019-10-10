اخبار العالم

قتيلان بإطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشرطة الألمانية - أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، أن شخصين قتلا في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا، أكبر مدن ولاية زاكسن شرقي البلاد.

وأوضحت شرطة مدينة هالا في تغريدة على "تويتر" أن "المعلومات الأولية هي أن عددا من الأفراد قتلوا"، ولم تذكر عدد القتلى أو المصابين، لكنها حثت المواطنين على البقاء في منازلهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

أخبار ذات صلة

ولم تتضمن تغريدة الشرطة الألمانية أي معلومات عن طبيعة انتشارها في المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان بإطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا