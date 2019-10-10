قتيلان بإطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشرطة الألمانية - أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، أن شخصين قتلا في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا، أكبر مدن ولاية زاكسن شرقي البلاد.

وأوضحت شرطة مدينة هالا في تغريدة على "تويتر" أن "المعلومات الأولية هي أن عددا من الأفراد قتلوا"، ولم تذكر عدد القتلى أو المصابين، لكنها حثت المواطنين على البقاء في منازلهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

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ولم تتضمن تغريدة الشرطة الألمانية أي معلومات عن طبيعة انتشارها في المدينة.