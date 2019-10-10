كيم يظهر في مزرعة بعد غياب دام شهر (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © North Korea's Central News Agency (KCNA) زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونكيم يظهر في مزرعة بعد غياب دام شهر (صور)

بعد غياب دام أكثر من شهر ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو يقوم بزيارة تفقدية لضيعة زراعية في إحدى المناطق العسكرية.

ويهدف كيم من خلال اختياره لهذا المكان إلى تأكيد التزامه بحل مشاكل الغذاء والتركيز على التنمية الاقتصادية، على الرغم من عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. © North Korea's Central News Agency (KCNA)

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 17 صورة لكيم وهو يتفقد منتوجات زراعية، يظهر فيها محاطا بعسكريين يسجلون ملاحظاته.

وانقطعت المفاوضات النووية، وهي الأولى منذ القمة الكورية الشمالية - الأمريكية التي انتهت بدون التوصل إلى اتفاق في فبراير، بسبب الخلافات الواسعة حول نطاق إجراءات نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ وتخفيف العقوبات من قبل واشنطن. © North Korea's Central News Agency (KCNA)

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واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بالحضور إلى المفاوضات "خاوية الوفاض" دون اقتراح جديد، وقالت إن الأمر متروك للولايات المتحدة فيما إذا كانت كوريا الشمالية ستحافظ على وقف التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.

صور من الحياة اليومية لـ "الرفيق كيم"

المصدر: وكالات