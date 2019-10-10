خامنئي: امتلاك إيران أسلحة نووية "حرام"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم، إن إيران كان يمكن أن تتخذ خطوة تطوير أسلحة نووية، ولكنها لن تفعل ذلك لأن استخدامها "حرام" وفقا للشريعة الإسلامية، وجاء في موقع خامنئي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم قدرتنا على ذلك لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية ونعتبر استخدامه حراماً"، مضيفا: "لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟ حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً فإنه من المحتم أننا لن نستخدمه".

وتنفي إيران بشدة سعيها لامتلاك قنبلة نووية، وتقول إن برنامجها النووي هو لأغراض إنتاج الطاقة والأغراض الطبية، وفي مايو العام الماضي انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.