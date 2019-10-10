دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو يقول أمريكا لم تعط الضوء الأخضر لتوغل تركيا في سوريا

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا، لكنه أضاف أن أنقرة لديها "مخاوف أمنية مشروعة" وأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى.

وفي مقابلة مع شبكة (بي.بي.إس) رفض بومبيو المخاوف بشأن نهوض تنظيم الدولة الإسلامية من جديد.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية ‭ -‬ تحرير محمد فرج)