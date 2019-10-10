ظهور مفاجئ "من العدم" لأجسام مضيئة غريبة في سماء أمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس © Youtube / William Guy ظهور مفاجئ "من العدم" لأجسام مضيئة غريبة في سماء أمريكاظهور مفاجئ "من العدم" لأجسام مضيئة غريبة في سماء أمريكا

أظهر مقطع فيديو مجموعة غريبة مكونة من 14 جسما غريبا تحلق فوق المحيط قبالة الساحل الأمريكي.

وحقق الفيديو الذي يظهر الأجسام الغامضة المضيئة في سماء أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا، انتشارا واسعا على موقع "يوتيوب"، حيث حصل على أكثر من 500 ألف مشاهدة.

وبدأ تصوير الفيديو قبل لحظات من ظهور الأجسام الغامضة تحلق في السماء فوق المحيط، ويمكن سماع شخص ما، خلال المقطع، يقول: "انظروا، لا شيء على الإطلاق في السماء، ثم فجأة .."، ثم يسأل الرجل الذي يسمى وليام غاي، والذي قام بتحميل الفيديو الخاص به على "يوتيوب": "من يخبرني ما هذا؟".

ويمكن أيضا سماع أصوات أشخاص آخرين ممن أصيبوا بالذهول وهم يعلقون على الظهور المفاجئ للأجسام المضيئة في السماء.

ويضيف غاي: "إننا وسط المحيط، على متن عبارة، ولا شيء حولنا .. لا توجد طائرات في المنطقة".

وعلق ديريك شيناولت، الذي عرف نفسه بأنه جندي سابق ضمن قوات المشاة البحرية، في الجناح البحري الثاني في تشيري بوينت بولاية نورث كارولينا، على الفيديو، قائلا إنه يعتقد أن مصدر الأجسام الغريبة هو قاعدة عسكرية قريبة.

وقال: "اعتدنا على إسقاط القنابل بانتظام من الجزء الخلفي من طائراتنا في المساء، لإجراء مناورات عسكرية في تلك المنطقة".

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وتقع القاعدة العسكرية بالفعل على بعد نحو 125 ميلا إلى الغرب من منطقة أوتر بانكس، إلا أن متحدثا باسمها أكد لموقع Fox 10 Phoenix أنه لم تكن هناك أي طائرات في المنطقة، في اليوم الذي نشر فيه الفيديو.

في المقابل، ادعى أصحاب نظريات المؤامرة بأن تلك الأجسام المضيئة كانت دليلا قويا على وجود حياة خارج الأرض.

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فيما أشار آخر إلى أن الأضواء كانت على بعد بضع مئات من الأميال من "مثلث برمودا، الذي يعتقد أنه بوابة الأجانب التي يدخلون ويخرجون منها من عالمنا".

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المصدر: ذي صن