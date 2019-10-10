إيران تطلق سراح الصحفية الروسية يوزيك بعد اعتقالها لأسبوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة

أعلنت السفارة الروسية في طهران إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك بعد أيام من اعتقالها من الفندق الذي كانت تقيم فيه في طهران.

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان فجر اليوم الخميس: "نتيجة للجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني إطلاق سراح المواطنة الروسية يوليا يوزيك. وفي وقت مبكر من صباح يوم 10 أكتوبر غادرت إيران إلى موسكو على متن رحلة للخطوط الجوية الروسية أيروفلوت".

وسبق للسفارة الروسية لدى إيران أن ذكرت أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 أكتوبر، في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها عقب وصولها بدعوة خاصة إلى مطار العاصمة الإيرانية، يوم 29 سبتمبر.

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بدوره، قال الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غانينكو، في تصريح خاص لـ RT، إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت.

ولاحقا، قالت الخارجية الروسية إن سنائي أكد للوزارة أن يوزيك احتجزت لتقديم بعض التوضيحات للسلطات المحلية وسيتم الإفراج عنها قريبا. (RT)