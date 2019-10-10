اخبار العالم

ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
الشرطة في موقع الهجوم الذي وقع في مدينة هاله شرق ألمانيا. 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019. دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب الشرطة في موقع الهجوم الذي وقع في مدينة هاله شرق ألمانيا. 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019. أعلنت الشرطة في مدينة هاله شرق ألمانيا الأربعاء، عن مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد شوارع المدينة، قبل أن يلوذ منفذو الهجوم بالفرار. وطوقت الشرطة المكان، وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة، كما دعت السكان إلى ملازمة منازلهم.

قتل شخصان الأربعاء في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت شرق البلاد، قبل أن يلوذ منفذوه بالفرار.

وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية "السكان إلى ملازمة منازلهم".

وطوقت الشرطة المكان، وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة.

وقالت صحيفة "بيلد" اليومية إن إطلاق النار وقع أمام كنيس يهودي، كما أشارت إلى إلقاء قنبلة على مقبر يهودي غير بعيد من المكان.

ولم تؤكد مصادر أمنية تلك الأنباء.

فرانس 24/ أ ف ب

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • الهيئة العليا للانتخابات في تونس:

    الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "عملية التصويت تمت بشفافية ومهنية ودقة"

    شعار France 24 France 24
  • استطلاعات الرأي تشير إلى تصدر حركة

    استطلاعات الرأي تشير إلى تصدر حركة "النهضة" للانتخابات التشريعية التونسية

    شعار France 24 France 24
  • مراسل فرانس24: نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 15% عند الساعة الثانية

    مراسل فرانس24: نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 15% عند الساعة الثانية

    شعار France 24 France 24

1

إلغاء

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد

شعار France 24
France 24

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا