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قتل شخصان الأربعاء في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت شرق البلاد، قبل أن يلوذ منفذوه بالفرار.
وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية "السكان إلى ملازمة منازلهم".
وطوقت الشرطة المكان، وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة.
وقالت صحيفة "بيلد" اليومية إن إطلاق النار وقع أمام كنيس يهودي، كما أشارت إلى إلقاء قنبلة على مقبر يهودي غير بعيد من المكان.
ولم تؤكد مصادر أمنية تلك الأنباء.
فرانس 24/ أ ف ب
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ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.