ألمانيا: قتيلان في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله شرق البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب الشرطة في موقع الهجوم الذي وقع في مدينة هاله شرق ألمانيا. 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أعلنت الشرطة في مدينة هاله شرق ألمانيا الأربعاء، عن مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد شوارع المدينة، قبل أن يلوذ منفذو الهجوم بالفرار. وطوقت الشرطة المكان، وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة، كما دعت السكان إلى ملازمة منازلهم.

قتل شخصان الأربعاء في إطلاق نار بأحد شوارع مدينة هاله الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت شرق البلاد، قبل أن يلوذ منفذوه بالفرار.

وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية "السكان إلى ملازمة منازلهم".

وطوقت الشرطة المكان، وأغلقت محطة القطار المركزية في المدينة.

وقالت صحيفة "بيلد" اليومية إن إطلاق النار وقع أمام كنيس يهودي، كما أشارت إلى إلقاء قنبلة على مقبر يهودي غير بعيد من المكان.

ولم تؤكد مصادر أمنية تلك الأنباء.

فرانس 24/ أ ف ب