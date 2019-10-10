حوالي 17 مليون مسافر وصلوا إلى المغرب.. ومطار البيضاء في المقدمة

أفاد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الأربعاء، أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة سجل ارتفاعا بنسبة 33ر12 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المكتب، أن 16 مليون و686 ألفا و247 مسافر عبروا مختلف البنيات المطارية ما بين يناير ومتم غشت الماضي، مقابل 14 مليون و855 ألفا و87 مسافرا خلال الفترة نفسها من 2018.

وعرف مطار محمد الخامس الدولي أعلى نسبة استقبال بتسجيله 6 ملايين و923 ألفا و746 مسافرا، ما يمثل 49ر41 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين الذين عبروا مختلف مطارات المملكة إلى حدود متم غشت من السنة الجارية، مقابل 6 ملايين و547 ألفا و221 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

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فيما استقبل مطار مراكش -المنارة 4 ملايين و163 ألفا و74 مسافرا، أي 95ر24 في المائة من مجموع المسافرين، يليه مطار أكادير بمليون و345 ألفا و773 مسافرا (07ر8 في المائة)، ومطار فاس سايس ب 957 ألفا و996 مسافرا (74ر5 في المائة).

وذكر المكتب أن حركة نقل المسافرين شهدت خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بنسبة 03ر14 في المائة، حيث استقبلت مختلف البنيات المطارية ما مجموعه مليوني و614 ألف و438 مسافرا، مقابل مليوني و292 ألف و800 مسافر خلال الشهر نفسه من 2018.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن غالبية مطارات المملكة سجلت ارتفاعا برقمين من حيث عدد المسافرين الذين استقبلتهم خلال شهر غشت 2019.