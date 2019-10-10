البحث عن “الكنز” يقود 5 أشخاص للسجن نواحي مراكش

قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أمس الأربعاء، متابعة عصابة تتكون من خمسة أشخاص، في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي، بعد ضبطهم متلبسين في البحث عن الكنوز بمنطقة أيت اورير.

وحسب مصادر محلية، فقد أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير، يوم الاثنين، خمسة أشخاص للإشتباه في تورطهم في استخراج الكنوز من داخل منزل مهجور.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التفتيش مكنت من شبط المشتبه فيهم في حالة تلبس وحجز على آلات متطورة لاكتشاف المعادن.

الموقوفون 3 منهم لهم سوابق قضائية في البحث عن الكنوز.