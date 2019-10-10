بعد اتهامها بمساعدة المتظاهرين: أبل تسحب تطبيقًا من هونغ كونغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت شركة التكنولوجيا والتطوير الأميركية، "أبل"، اليوم الخميس، تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأميركية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه.

ونقل مطورو تطبيق "هونغكونغماب.لايف" في بيان، عن "أبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

تصوير شاشة من التطبيق

وتشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، منذ أربعة أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

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وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أمس الأربعاء، أن "لا أحد يريد جر ‘أبل’ إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن أبل تخلط بين الأعمال والسياسية وحتى الأعمال غير القانونية".

وأضافت الصحيفة الصينية أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".