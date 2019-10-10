شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تشذ عن الإجماع العربي في الموقف من غزو تركيا لسوريا والان مع التفاصيل

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووفق وكالة الأنباء القطرية فقد تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. وناقش تميم مع أردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا. Advertisements ويأتي اتصال تميم بأردوغان مخالفا للإجماع العربي المدين للعملية التركية في سوريا. ويوم أمس واليوم أعلن عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات ومصر إدانتها للعملية التركية في الشمال السوري. وبدأت تركيا، أمس، عملية عسكرية واسعة في شمال سوريا وسط إمانات عربية وغربية على نطاق واسع.

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