شكرا لقرائتكم خبر عن "رايس ووتش" تدعو قطر للتحقيق في وفاة نحو 2000 عامل من نيبال والهند والان مع التفاصيل

دعت هيومان رايتس ووتش دولة قطر للتحقيق في وفاة نحو ٢٠٠٠ عامل نيبالي وهندي بين ٢٠٠٩ و٢٠١٧ "في ضوء البحوث الطبية التي خلُصت إلى أن ضربة الشمس هي السبب المُرَجَح للوفيات المتصلة بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية لدى هؤلاء العمال".

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن على السلطات القطرية أن تستبدل فورا حظر العمل بساعات الظهيرة صيفا، بمطلب مُلزِم قانونا يستند إلى ظروف الطقس الفعلية، بما يتسق مع معايير الممارسات الدولية الفضلى.

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وكان تقرير ألماني اتهم المسؤولين القطريين بتجاهل الانتقادات الموجهة لأوضاع وظروف العمل في منشآت كأس العالم 2022 في قطر، واصفاً إياها بـ"الكارثية وغير الآدمية".

وفي يوليو/تموز الماضي، نقلت شبكة فونكة الإعلامية الألمانية الخاصة عن بنيامين بيست، وهو صحفي ألماني استطاع اختراق مناطق الإنشاءات القطرية ومراكز إقامة العمال في يونيو/حزيران الماضي، قوله: "تحدثت في قطر مع عدد كبير من العمال المنحدرين من نيبال، والهند وبنجلادش، كل العمال كانوا يتخوفون من الحديث ومن انتقام رؤسائهم، لكنهم في النهاية تحدثوا".

وتابع: "المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العمال هي ظروف العمل غير الآدمية والمهددة للحياة، وعدم دفع الرواتب منذ أشهر، ومراكز الإقامة غير الإنسانية، وسحب وثائق السفر".