اخبار العالم

صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

Advertisements

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي دارت في أطرافها، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العملية العسكرية في اليمن عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا